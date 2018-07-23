Annesini pompalı tüfekle öldürdü

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Sezgin İ., konuşmak için evine gittiği annesi Zarife İ.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde Mamak Durali Alıç Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan Sezgin İ. konuşmak için 990 Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşayan annesi Zarife İ.'nin yanına gitti. Burada anne ile oğlu arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sezgin İ. evde bulunan pompalı tüfekle ateş açarak annesi Zarife İ.'yi öldürdü.
İhbar üzerine eve polis ekipleri sevk edildi. Annesini öldüren Sezgin İ., polis ekiplerine teslim oldu. Sezgin İ. gözaltına alınırken, Zarife İ.'nin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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