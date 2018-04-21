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Annesini silahla yaralayan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Karacaveran köyünde annesini karnından silahla yaralayan M.K.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Karacaveran köyünde annesini karnından silahla yaralayan M.K. isimli zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Çermik ilçesine bağlı Karacaveran köyünde geçtiğimiz gün M.K. isimli şahıs evinde bulundurduğu Kaleşnikof silahla bir el ateş etmek suretiyle annesi Z.K.’yi karnından ağır yaraladı. Çermik İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Z.K. yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören ve hayati tehlikesi bulunan Z.K.’yi yaralayan oğlu M.K. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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