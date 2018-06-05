Annesinin Aracının Altında Kalan Küçük Çocuğun Kurtuluşu Kamerada

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Kemerburgaz'da 3,5 yaşındaki çocuk, annesinin kullandığı cipin altında kaldı. Kazada çocuk şans eseri yara almadan kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Eyüpsultan Kemerburgaz'daki olay geçtiğimiz hafta salı günü meydana geldi. Aracını park etmek isteyen Nimet Akyıldız, evinin önüne geldi. O esnada yerde emekleyen 3,5 yaşındaki oğlu Yunus Emre'yi fark etmedi. Küçük çocuk annesinin cipinin altında kaldı. Çevredekilerin bağırması üzerine aracından inen anne Akyıldız, aracın altına baktı. Çocuğunu aracın altında gören anne hemen çıkartarak kucağına aldı. Anne şans eseri hiçbir yara almayan çocuğuna sımsıkı sarıldı. O anlarda genç kadının arkadaşı ve çevredekilerin de olayın şokunu yaşadığı görüldü.
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