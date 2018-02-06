Annesinin boğazını sıktığı minik Zeynep'in beyin ölümü gerçekleşti (2)

ANNE TUTUKLANDI

Adıyaman'da hastanede ağladığı için kızı Zeynep A.'nın boynunu sıkıp beyin ölümüne yol açan Zekiye S. ile kadının sevgilisi Nihat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve 5 aylık hamile olduğu belirtilen Zekiye S. tutuklanırken, Nihat Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.