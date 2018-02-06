HABER

Annesinin boğazını sıktığı minik Zeynep'in beyin ölümü gerçekleşti (2)

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 21:15 | Son Güncelleme

ANNE TUTUKLANDI Adıyaman'da hastanede ağladığı için kızı Zeynep A.'nın boynunu sıkıp beyin ölümüne yol açan Zekiye S.

ANNE TUTUKLANDI
Adıyaman'da hastanede ağladığı için kızı Zeynep A.'nın boynunu sıkıp beyin ölümüne yol açan Zekiye S. ile kadının sevgilisi Nihat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve 5 aylık hamile olduğu belirtilen Zekiye S. tutuklanırken, Nihat Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ayvacık depremin yıldönümünde yine sallandı

Ayvacık depremin yıldönümünde yine sallandı

İstanbul'da 'Bitcoin' operasyounu! 1 milyon 300 bin liralık vurgun

İstanbul'da 'Bitcoin' operasyounu! 1 milyon 300 bin liralık vurgun

Şanlıurfa'da hırsızlığa 3 tutuklama

Şanlıurfa'da hırsızlığa 3 tutuklama

Bitlis'te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı

Bitlis'te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı

Marmaris’te otele fuhuş baskını

Marmaris’te otele fuhuş baskını

11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.