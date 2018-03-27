Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

İstanbul Kumburgaz'da yaşayan 60 yaşındaki Şükran Aktaş isimli kadının Silivri Devlet Hastanesi'nde yaşamını kaybetmesinin ardından, Nail Ç. isimli bir erkek olduğu ortaya çıkmıştı. Annesini hastaneye getiren Tansu K. isimli genç kız doktorların ‘Bu hasta erkek’ demesiyle büyük bir şok yaşamıştı.

Genç kızla birlikte hastanede bekleyen babası da bu haber karşısında , “Nasıl olur, benim eşim kadındı, üstelik benden bebek dünyaya getirdi” diye tepki göstermişti.

Yıllarca ‘anne’ bildiği kişiyi kaybeden bir yandan da yaşadığı büyük şoku atlatmaya çalışan genç kız daha önce verdiği röportajda “Çok üzgünüm konuştukça aynı şeyleri tekrar yaşıyor gibi hissediyorum. Hayatımın şokunu yaşadım. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Bir anda her şey üst üste geldi. Hayatım büyük bir yalanmış. Annem bildiğim kişi annem değil. Her şey şu anda kabus gibi” demişti.





Olaydan tam bir yıl sonra Aysel Başar isimli bir kadın 1994 yılında Çorlu Devlet Hastanesi'nden bebeğinin kaçırıldığı iddiasıyla çocuğunu aramak için Müge Anlı'nın programına katıldı.