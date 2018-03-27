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Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 13:06 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın programında daha önce konu olan Nail Ç. isimli hemşirenin erkek çıkması duyanları şaşkına çevirmişti. Tam bir yıl sonra yapılan canlı yayında ise Çorlu Devlet Hastanesi'nden 1994 yılında bebeği Nail Ç.'nin kaçırarak 'Doğurdum' dediği iddia edildi. Annesinin erkek olduğunu öğrenen Tansu'nun gerçek annesi bulundu.

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

İstanbul Kumburgaz'da yaşayan 60 yaşındaki Şükran Aktaş isimli kadının Silivri Devlet Hastanesi'nde yaşamını kaybetmesinin ardından, Nail Ç. isimli bir erkek olduğu ortaya çıkmıştı. Annesini hastaneye getiren Tansu K. isimli genç kız doktorların ‘Bu hasta erkek’ demesiyle büyük bir şok yaşamıştı.

Genç kızla birlikte hastanede bekleyen babası da bu haber karşısında , “Nasıl olur, benim eşim kadındı, üstelik benden bebek dünyaya getirdi” diye tepki göstermişti.

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Yıllarca ‘anne’ bildiği kişiyi kaybeden bir yandan da yaşadığı büyük şoku atlatmaya çalışan genç kız daha önce verdiği röportajda “Çok üzgünüm konuştukça aynı şeyleri tekrar yaşıyor gibi hissediyorum. Hayatımın şokunu yaşadım. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Bir anda her şey üst üste geldi. Hayatım büyük bir yalanmış. Annem bildiğim kişi annem değil. Her şey şu anda kabus gibi” demişti.

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Olaydan tam bir yıl sonra Aysel Başar isimli bir kadın 1994 yılında Çorlu Devlet Hastanesi'nden bebeğinin kaçırıldığı iddiasıyla çocuğunu aramak için Müge Anlı'nın programına katıldı.

Programa telefon bağlantısıyla katılan ve ismini vermek istemeyen bir izleyici, Handan ve Şükran Aktaş isimleriyle tanınan Nail Ç.'nin 'doğurdum' dediği Tansu K. isimli genç kızın Aysel Hanım'ın olabileceğini iddia etmişti.

Aynı izleyici Handan olarak tanıdığı Nail Ç'nin Çorlu Devlet Hastanesi'nden bir bebek çaldığını kendisine söylediğini itiraf ettiğini aktarmıştı.

Tansu Ç. ve Aysel Başar'a yapılan DNA testi sonucunda Nail Ç.'nin kaçırdığı Tansu'nun gerçek annesi bulundu.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre bebeğin beyaz sürgülü kapılı bir arabayla hastaneden çıkarıldığı ve hastaneden bir erkek tarafından da çıkarıldığı ortaya çıktı.

Tansu Ç. katıldığı yayında Nail Ç. ile ilgili olarak 'Keşke böyle öğrenmeseydim. Ben gerçekten çok sevdim annemi' dedi.

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