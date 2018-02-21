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Annesinin yaptığını gören çocuk yüzünü elleriyle kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 11:36 | Son Güncelleme

İzmir'de mağazaya girip ürünlerden bazılarını eline alan anne ürünleri poşete doldurmaya başladı. Küçük çocuk annesinin yaptığından utanıp elleriyle yüzünü kapattı

İzmir'de bir mağazada hırsızlık yapan kadının yanında olan çocuğu annesinin yaptığı karşısında utandı, yüzünü elleriyle gizledi. Show Haber'de yer alan görüntülere göre olay, İzmir'in Menderes ilçesinde bir iç giyim mağazasında yaşandı. Mağazaya girip ürünlerden bazılarını eline alan Suriyeli anne oğluyla birlikte reyonun arkasına geçti. Kadın güvenlik kamerasının açısından çıktığı sandı, elindeki ürünleri poşete doldurmaya başladı. Mağazadan çıkacakları anda küçük çocuk annesinin yaptığından utanıp elleriyle yüzünü kapattı.

Güvenlik kameraları incelendiğinde kadının daha önce de mağazada hırsızlık yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri kadını pazarda yakaladı. Mağaza sahibi küçük çocuk için şikayetçi olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
izmir hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Şaka yapmıştır.Muhafazakar teyzem hırsızlık yapar mı hiç?
meşhur mimarın karısı et çalarken ne düşündün merak ettim!
ulan deyyus. isiniz gucunuz muhafazakarlari karalamak dine laf sylemek. ama sen her insandanefis oldugunu bilmeyecek kzdar cahil ve aptalsin.
İçerde bir dünya hırsız dolandırıcı var. Birde yurtdışından ithal ediyoruz.
kafirlerin ve müşriklerin canı ve malı helaldir diyen bir kitaba iman ederlerse aksi bir davranış beklemek gülünç olurdu
belki de cocuk kamera da yuzu gozukmesin diye sakliyor ?
Sana kurban olurum güzel çocuk.Keşke annen de senin gibi saf ve temiz olabilseydi.
Defolup gitsinler hepsi,Resmen tiksiniyorum
bu kapanma olayını kendine kamufle edenlere.birilerini kandirircasina başında örtü olup saçları dışarda olan boru gibi vücut hatlarını belli edenler sunu bilsinler ki yanlizca kendilerini kandirirlar Allah'ın laneti onların üzerindedir bilin istedim.
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