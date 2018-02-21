Annesinin yaptığını gören çocuk yüzünü elleriyle kapattı

İzmir'de bir mağazada hırsızlık yapan kadının yanında olan çocuğu annesinin yaptığı karşısında utandı, yüzünü elleriyle gizledi. Show Haber'de yer alan görüntülere göre olay, İzmir'in Menderes ilçesinde bir iç giyim mağazasında yaşandı. Mağazaya girip ürünlerden bazılarını eline alan Suriyeli anne oğluyla birlikte reyonun arkasına geçti. Kadın güvenlik kamerasının açısından çıktığı sandı, elindeki ürünleri poşete doldurmaya başladı. Mağazadan çıkacakları anda küçük çocuk annesinin yaptığından utanıp elleriyle yüzünü kapattı.
Güvenlik kameraları incelendiğinde kadının daha önce de mağazada hırsızlık yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri kadını pazarda yakaladı. Mağaza sahibi küçük çocuk için şikayetçi olmadı.
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