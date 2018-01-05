Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

İstanbul Üsküdar'da yaşanan aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre işten eve erken gelen M.A.'ya 3 yaşındaki kızı "Baba evde çıplak biri var" dedi. Ardiyeye bakan M. A., iç çamaşırlarını giymeye çalışan M.Ç.'yi karşısında görünce çılgına döndü. Eşi B. A.'da bu sırada "Senden boşanacağım" deyince M.Ü., eşini yaraladı aynı bıçakla eşinin sevgilisini öldürdü.

Pide fırınında çalışan M.A. (30), önceki gün işten erken çıktı. Dairenin kapısını banyo havlusuna sarılı şekilde açan B.A. (26), kocasına duş alacağını söyleyerek banyoya girdi.

EVDE ÇIPLAK BİR ADAM VAR

Salonda küçük kızını seven baba M.A., kızının dudaklarından dökülen sözler ile şoke oldu: "Baba evde çıplak bir adam var."

Duyduklarına inanamayan M.A., hemen evin içini aramaya başladı. Ardiyenin kapısını açtığı sırada gördüğü manzara karşısında çılgına döndü.

İÇ ÇAMAŞIRLARINI GİYERKEN BASILDI

M.A., iddiasına göre ardiyede iç çamaşırlarını giymeyen çalışan M.Ç. ile karşılaştı. O anları M.A. mahkemedeki ifadesinde şu sözlerle anlattı: