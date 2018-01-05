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Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 02:02 | Son Güncelleme 40 dakika önce

İstanbul Üsküdar'da yaşanan aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı. İşten eve erken gelen M.A.'ya 3 yaşındaki kızı "Baba evde çıplak biri var" dedi. Ardiyeye bakan M. A., iç çamaşırlarını giymeye çalışan M.Ç.'yi karşısında görünce çılgına döndü.

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

İstanbul Üsküdar'da yaşanan aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre işten eve erken gelen M.A.'ya 3 yaşındaki kızı "Baba evde çıplak biri var" dedi. Ardiyeye bakan M. A., iç çamaşırlarını giymeye çalışan M.Ç.'yi karşısında görünce çılgına döndü. Eşi B. A.'da bu sırada "Senden boşanacağım" deyince M.Ü., eşini yaraladı aynı bıçakla eşinin sevgilisini öldürdü.

Pide fırınında çalışan M.A. (30), önceki gün işten erken çıktı. Dairenin kapısını banyo havlusuna sarılı şekilde açan B.A. (26), kocasına duş alacağını söyleyerek banyoya girdi.

EVDE ÇIPLAK BİR ADAM VAR

Salonda küçük kızını seven baba M.A., kızının dudaklarından dökülen sözler ile şoke oldu: "Baba evde çıplak bir adam var."

Duyduklarına inanamayan M.A., hemen evin içini aramaya başladı. Ardiyenin kapısını açtığı sırada gördüğü manzara karşısında çılgına döndü.

İÇ ÇAMAŞIRLARINI GİYERKEN BASILDI

M.A., iddiasına göre ardiyede iç çamaşırlarını giymeyen çalışan M.Ç. ile karşılaştı. O anları M.A. mahkemedeki ifadesinde şu sözlerle anlattı:

"Bana camla saldırdı, ellerim kesildi. Ben daha önce evimize hırsız girdiği için arkadaşım Çetin'e de haber vermiştim. Biz boğuşarak merdivenlerden yuvarlandık. Bu sırada Çetin de geldi. Ardiyedeki adam elini beline doğru attı. Polis olduğunu, B.'yi sevdiğini, bana bırakmayacağını söyledi. Ben de silah çıkaracağını düşündüğüm için mutfaktan aldığım bıçakla kendimi korumak amacıyla bıçağı bir kaç kez sağ sola salladım. Eşimin nasıl yaralandığını bilmiyorum. Sonra bu şahıs evden ayrıldı. Ben de dışarı çıktım. Sahilde hava alıp asayişi aradım. Evime daha önce hırsız girdiği için bunun verdiği korku ve panikle hareket ettim" diye konuştu.

GÖNÜL İLİŞKİM VARDI ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Eşinin evde olmadığı sırada küçük kızı yanındayken sevgilisini eve alan B. A, tedavi gördüğü hastanede, "İkametimde gönül ilişkisi yaşadığım M ile otururken eşim M. geldi. Bizi birlikte görünce sinirlendi. M. ve eşim tartışmaya başladı. Eşim, mutfaktan aldığı bıçağı önce bir kere karnıma sapladı. Daha sonra M'ye saldırdı. Eşim eve geldiğinde yanında Çetin isimli arkadaşı vardı. Çetin onu tutmaya çalıştı. M. yaralanınca eşim evden gitti. Ben de eşime senden boşanacağım deyip evden çıkıp hastaneye gittim. Olayla ilgili şikayetim yoktur" şeklinde ifade verdi

TUTUKLANDI

Mahkeme, M.A.'nın 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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cinayet Üsküdar istanbul

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ağır tahrikten bayağı ceza indirimi alır herhalde. Bence hiç ceza almamalı.
şu işi yapıyorsunuz bari evde yapmayın, çocuğun önünde bir de. aldatacaksan önce boşan sonra ne halt ediyorsan et. bu erkek ve kadın için farketmez. sonuçta kadınla birlikte olan da bir erkek. koca da o sinir harbiyle televizyondan gördüklerini yapmış. boşver boşa gitsin. adamı öldürdün de ne oldu! hapse girdin.
Vay be kadın yakalandı ni anlayınca seni bosayacagim demis ALLAH kocaya sabır versin ceza almasin
Ne kadar kötü bir olay. Bu adam eve niye arkadaşıyla gitti, saat kaçta gitti Pek bir şeyde anlıyamadım. ALLAH kimsenin başına vermesin.
Kasten adam öldürme mi. La karı ile suç ortağı kocayı kasten boynuzlamış birde bebenin önünde, bu ne.
terbiyesizliğe ahlaksızlığa bak sen.madem gönül ilişkin var.önce kocandan boşan.sonra ne halt yiyeceksen ye.yazıkki o adam böyle aşşağılık biri yüzünden ceza evinde yatacak.Allah adamında çocuğunda yardımcısı olsun
ALLAH;HER DAİM İYİ,DOĞRU VE GÜZEL İNSANLARLA KARŞILAŞTIRSIN HER BİRİMİZİ...SEVGİ VE SAYGININ GETİRECEĞİ(HAYATA GÖĞÜS GERDİĞİMİZ,ACIMIZ,BİNLERCE YÜKÜN ALTINDAYKEN BİLE!)HUZUR İLE ÖZVERİDE MUTLULUKLA SARSIN YUVALARIMIZI...VE BİRGÜN GELDİĞİNDE DE,RABBİM BU DENLİ BİR DRAM HİC BİR KULUNA YAŞATMADAN CANINI ALSIN:( ÇÜNKÜ DEĞERSİZLİK,İNANCI GÜÇLÜ DUVARLAR ÖRER!BEN YETİM BÜYÜDÜM,ÇOCUKLARIM BENİMLE ŞUAN VE AYRILDIĞIM ÇOCUKLARIMIN ANNESİ,FRANSİZ RİVERİASİ'NDA TOKMAKÇISIYLA(!)KİMBİLİR HANGİ ZEVK VE SEFADA!!YOLDAN GEÇEN MİLYONLAR VAR!HANİ SEVEN?KİYMET BİLEN!?ÇOCUK SABİDİR!GÜNAHSIZDIR!ALLAH,GÖREN VE BİLENDİ
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