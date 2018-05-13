Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...

Mete Demirman yaşadığı ilginç olayı, "Gece tatbikatına çıkarmışlardı. Benim kulaklığımın pili bitti o sırada. 'Neredesiniz?' diye bağırıyorum. 'sus, gece tatbikatındayız' diyorlar. Sessiz olmak gerekiyor. Yemin töreninden sonra sorunu anladılar. GATA'daki tetkikten 3 ay sonra terhis oldum" sözleriyle anlattı.
Demirman, "Ameliyat olmasaydım, bugün söylenen her kelimeyi 3 kez tekrar ettiriyor olacaktım. Cihazlar işe yaramayacaktı. Duymadığınız için sinirli oluyor, sinirli olduğunuz için karşınızdakini kırıyorsunuz. İmplant ameliyatı olmasaydım çok kötü olurdu, şu anda yaptığım hiçbir şeyi yapamazdım. "Kulaklık takmak, gözlük takmak gibi bir şey. Her duyumuzun iyi olması lazım ki hayattan daha çok zevk alalım. Ben ameliyatla tekrar hayata bağlandım" dedi. (AA)
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