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Antalya Aksu'da orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 14:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Aksu ilçesi Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Antalya Aksu'da orman yangını (1)

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Aksu ilçesi Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozer yangına müdahale ediyor.

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Antalya Aksu'da orman yangını (1)

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