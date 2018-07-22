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Antalya Aksu'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Büyük bir alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aksu'nun Yurtpınar Mahallesi'ne bağlı Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak ve 7 helikopter havadan, 40 arazöz ve 4 dozer ise karadan müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla katıldığı söndürme çalışmaları sürerken, alevler bazı noktalarda seralara sıçradı. Yangının, kontrol altına alındığı bazı noktalarda etkili olan rüzgar nedeniyle yeniden alevlendiği belirtildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

YANGIN 20 HEKTARLIK ALANDA ÇIKTI

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Kurşunlu mevkisinde öğle saatlerinde çıkan yangının kısa sürede seralara ve yerleşim bölgesine sıçradığını belirtti. Dikici, Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüklerince yangına müdahale edildiğini aktardı. Henüz yangının kontrol altına alınamadığını söyleyen Vedat Dikici, "Yaklaşık 20 hektarlık alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre birkaç sera alanı zarar görmüş durumda. Ama henüz net bir tespit çalışması yapmadık. Önceliğimiz vatandaşa zarar gelmesini önlemek, ardından ormanlık alandaki çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

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