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Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 17:24 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde cesedi bulunan Alman Katharina Kugel'in (35), otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili tutuklanan Lübnan asıllı Alman hip hop şarkıcısı Mohamed Hareke ise cinayet suçlamasını reddetmişti. Mohamed Hareke ifadesinde, "Katharina ev yerine denizde sevişmek istediğini söyledi. Bunun üzerine denize gittik. Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık" dedi.

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Olay, geçen cumartesi günü saat 05.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi, Kleopatra Plajı'nın Atatürk Bulvarı kıyısında bulunan sahilde meydana geldi. Denizin 100 metre açığında hareketsiz halde bir kadını görenler durumu sahil güvenliğe bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin botla karaya çıkardığı kadının öldüğü belirlendi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ölen kadının Alanya'ya tatile gelen Alman Katharina Kugel olduğunu belirledi.

Polis, Katharina Kugel'in Alanya'da Dilara Ateş adlı arkadaşı olduğunu tespit etti. Dilara Ateş, polisteki ifadesinde, arkadaşı Katharina Kugel ile diskoya gittiklerini, burada bir erkekle tanıştığını ve onunla gittiğini söyledi. Disko ve otele ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, Katharina Kugel'in o gece yanındaki kişinin Lübnan asıllı Alman vatandaşı Mohammed Hareke olduğunu tespit etti. Ülkesinde hip hop müziği yaptığı öğrenilen Hareke, Alanya'da kiraladığı evde gözaltına alındı. Polis evde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Poliste susma hakkını kullanan Hareke, ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

katharine kugel

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Savcılık tarafından 'kasten öldürme' suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen Mohamed Hareke, ifadesinde şöyle dedi:

'EV YERİNE DENİZDE SEVİŞMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

"Katharina Kugel ve onun Türk arkadaşı Dilara Ateş ile diskoda tanıştık. Burada biraz alkol aldım. Ayrıca uyuşturucu madde de kullanıyorum. Diskoda Katharina sahnede muhteşem bir dans gösterisi yaptı. Orada kendisi ve Türk arkadaşı ile tanıştık. Katharina çok rahat davranıyordu ancak Dilara çekingendi. Onu otele bıraktık. Oradan benim evime geldik. Ancak Katharina ev yerine denizde sevişmek istediğini söyledi. Bunun üzerine denize gittik. Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık. Su soğuk olduğu için ben denizden çıkacağımı söyledim ve çıktım. O ise denizde kaldı. Sahile çıkarak üzerimi giyindim ve gittim. Katharina o sırada yaşıyordu ve yüzüyordu. Ben giderken herhangi bir çığlık sesi ya da yardım sesi duymadım. Hatta kendisi iyi yüzme bilen birisiydi."

Mohamed Hareke, ifadesinin ardından tutuklanarak Alanya L Tipi İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Alman hip hop şarkıcısı cinayet suçlamasıyla tutuklandıAlman hip hop şarkıcısı cinayet suçlamasıyla tutuklandı
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