Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Kaleiçi Paşa Cami Sokak’taki Sedat Hartoka’ya ait bir eğlence mekanının ofis kısmında akşam 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine işyeri sahibi ve çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Yangın anında eğlence mekanında bulunan çok sayıda genç, kendilerini işyerinden dışarıya attı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, diğer işyerlerine sıçrama ihtimali bulunan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis tarafından sokak araç trafiğine kapatılırken, işyerindeki ofis eşyaları ile müzik aletleri de diğer bir eğlence mekanına taşındı.
Yangından oldukça korktuğu gözlenen gençlerin üstlerini çıkararak bol bol su içtikleri gözlendi.
Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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