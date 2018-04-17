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Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 18:56 | Son Güncelleme

Antalya'da fuhuş yapıldığı tespit edilen hamam ve saunalara düzenlenen operasyonlarda 4 kadın kurtarılırken, onları pazarladığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bazı hamam ve saunalarda kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldığı ihbarını aldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

İşyerlerine gece eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 4 kadın kurtarıldı. Kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, onları erkeklere pazarlayan 3 kişi gözaltına alındı. Polis, ayrıca müşteri olarak bulunan 7 kişinin bilgisine başvurdu.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş Ukrayna Uyruklu Antalya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunda ne par haber yapılacak ne yapsın millet tecavüzmu etsin bırakın size ne alan razı satan razı
İyi bir operasyon olmuş ellerine sağlık emniyet yetkililerinin. Ancak polis memuru arkadaşların yüzleri neden buzlanmadan veriliyor anlamıyorum. Belli ki adamlar gizli görev yapıyor. Bir dahakinde deşifre mi olsunlar. Tekrar tekrar emeğinize sağlık Türk Polisi..
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