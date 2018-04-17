Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bazı hamam ve saunalarda kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldığı ihbarını aldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
İşyerlerine gece eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 4 kadın kurtarıldı. Kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, onları erkeklere pazarlayan 3 kişi gözaltına alındı. Polis, ayrıca müşteri olarak bulunan 7 kişinin bilgisine başvurdu.
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