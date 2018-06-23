Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Kaza bugün akşam saat 22.30 sıralarında Alanya ilçesi Payallar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Murat B. idaresindeki 31 AGL 61 plakalı tır , Alanya-Antalya karayolu 15. kilometresinde bulunan Payallar Işıklı Kavşağı'nda hızını alamayınca kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada sürücüleri henüz tespit edilemeyen 07 HJJ 58 plakalı otomobil, 07 H 0179 plakalı ticari taksi , 07 RJ 412 plakalı otomobil , 07 UY 519 plakalı otomobil, 07 H 0529 plakalı ticari taksi ile 07 UY 519 plakalı otomobil hurdaya döndü.

ÖLEN VE AĞIR YARALANAN YOK



Ölen ve ağır yaralananın olmadığı kazada hafif yaralanan 3'ü sürücü 6 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edilip kontrol amaçlı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle Alanya-Antalya karayolu bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Hasan Murat B. Jandarma tarafından gözaltına alındı.

İHA

