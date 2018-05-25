Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi’ndeki olay, iki hafta önce ortaya çıktı. Bir sitede kapıcılık yapan evli ve 3’ü kız 4 çocuk babası Ali İhsan Ç., çocuklarından 13 yaşındaki E.Ç., rehber öğretmene babasının kendisine ve ablası 12’nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki E.Ç.’ye cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
E.Ç.’nin verdiği bilgiler üzerine rehber öğretmen, durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ali İhsan Ç.’yi çalıştığı sitede gözaltına aldı.
CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğü ekipleri pedagog eşliğinde iki kız kardeşin ifadesine başvurdu. Kardeşler, ifadelerinde babalarının yıllardır kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Çocukların ifadelerinin ardından geçen hafta pazartesi adliyeye sevk edilen Ali İhsan Ç., sulh ceza hakimliğince, çocuklarına cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklandı.
DİĞER ÇOCUKLAR ANNENİN YANINA YERLEŞTİRİLDİ
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne teslim edilen iki kardeş ise koruma altına aldı. Ailenin diğer kızı E.Ç ve erkek çocuğu N.Ç., de anne N.Ç.’ye teslim edildi. Anne N.Ç.’nin kızı ve oğluyla şehir dışındaki ailesinin yanına yerleştiği öğrenildi.
(DHA)
İş yeri basıp arkadaşlarını döven kızlar gözaltına alındı
Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay
Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: Ordumuz hazır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim
Rusya, Türkiye konusunda ABD'ye meydan okudu: S-400'ler 2019'da teslim edilecek
Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Beyni dışarıda doğdu! Şimdi ise...
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
Okuyucu Yorumları 0 yorum