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Antalya'da kadınlara cinsel organını gösteren Suriyeli kendini böyle savundu: Teşhirci değil, hacıyım!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 17:18 | Son Güncelleme

Antalya'da sokakta yürürken bir kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli A.M., sözlü ifadesinde cinsel organını kimseye göstermediğini öne sürerek 'Ben teşhirci değil, hacıyım' dedi.

Antalya'da kadınlara cinsel organını gösteren Suriyeli kendini böyle savundu: Teşhirci değil, hacıyım!

Antalya'da sokak ortasında yürürken bir kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli A.M., "Ben teşhirci değil, hacıyım" dedi. A.M., şikayetin geri alınması üzerine serbest kaldı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Suriyeli A.M., bir taraftan cep telefonuna bakarken, iddiaya göre diğer eliyle de fermuarı açıp cinsel organını pantolonundan çıkardı. Bunu gören bir kadın, telefonla durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şüpheli A.M., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polis ekip otosunun arkasında bulunan özel bölmeye oturtulan A.M., sözlü ifadesinde cinsel organını kimseye göstermediğini iddia ederek, "Ben teşhirci değil, hacıyım" dedi.

A.M., cinsel organını gösterdiği kişinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine sorgusunun ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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