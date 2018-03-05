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Antalya'da korkunç olay! Tarlaya gömülü kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 00:47 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın battaniyeye sarılı tarlaya gömülmüş halde cesedi bulundu.

Antalya'da korkunç olay! Tarlaya gömülü kadın cesedi bulundu

Korkuteli’ne bağlı Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkiinde akşam saatlerinde boş tarlada kadın cesedi olduğunu görenler polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen polis, olay yerini güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Çıplak halde battaniyeye sarılarak tarlaya gömülen ve sadece baş kısmı dışarıda duran cesedin Dilara Kandak’a ait olduğu belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Kandak’ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Dilara Kandak’ın 2 çocuk annesi olduğu ve bir süredir eşinden ayrı yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kadın cinayeti ceset tarla

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
disarida yürümeğe korkar olduk.artik idam gelmeli.
tek kelimeyle yazık çok üzüldüm. allah taksiratını affetsin.
Allah rahmet etsin
ne demeli yazık günah ALLAH RAHMET EYLESİN TOPRAĞI BOL MEKANI CENNET OLSUN
yazık olmuş
Siyasetciler cok guzel hallkin sorunlariyla ilgileniyolar ondandir onu gectik milletin hep piskolojini bozdular..gerdiler icine kapattilar.herkesi cogu ailesinden sagdan soldan aliyo sinirini...
bu ülkede idam gelirse ilk idam edilecekler idamı getirenler olacağı için asla idam cezasını getirmeyecekler allah rahmet eylesin
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