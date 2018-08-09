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Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 20:31 | Son Güncelleme

Antalya’da güzellik merkezi ve masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 3’ü yabancı 8 kadın kurtarıldı.

Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir güzellik merkezi ve masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit etti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Merkeze yapılan baskında 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 8 mağdur kadın kurtarıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan yabancı uyruklu kadınlar İl Göç İdaresine sevk edildi. Suçtan elde edildiği değerlendiren yüklü miktarda paraya da el konuldu.

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Antalya masaj masaj salonu güzellik merkezi masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
dolarladır 100 dolar. türk parası gecersiz böyle işlerde
3 ü yabancı 8 kadın kurtarıldı öylemi?? o kurtarıldı dediğiniz kadınlar çıkınca kendi mekanlarını açarlar merak etmeyin.
turistler yaşadı ucuz et için türkiyeye geliyorlar zaten iş yok gençlere yeni iş kapısı açıldı
sağlamlar
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