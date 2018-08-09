Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir güzellik merkezi ve masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit etti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Merkeze yapılan baskında 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 8 mağdur kadın kurtarıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan yabancı uyruklu kadınlar İl Göç İdaresine sevk edildi. Suçtan elde edildiği değerlendiren yüklü miktarda paraya da el konuldu.

