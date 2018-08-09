Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir güzellik merkezi ve masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit etti.
Merkeze yapılan baskında 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 8 mağdur kadın kurtarıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan yabancı uyruklu kadınlar İl Göç İdaresine sevk edildi. Suçtan elde edildiği değerlendiren yüklü miktarda paraya da el konuldu.
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