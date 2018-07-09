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Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 09:59 | Son Güncelleme

Antalya'da İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasına bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çanta boş çıkarken, alana yakın bölgedeki bir kıraathanede okey oynayan vatandaşların rahat tavırları dikkat çekti.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çanta boş çıkarken, bölgeye yakın alandaki kıraathanede okey oynayan vatandaşların rahat tavırları dikkat çekti.

Olay dün 17.30’da Altındağ Mahallesi 150 ile 156 sokak kesişiminde meydana geldi. Sokak üzerindeki kaldırıma bırakılmış siyah bir evrak çantası olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünün hemen arka sokağı olması nedeniyle bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekip sevk edildi. Yolu araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, çantayı şüpheli değerlendirip uzman ekip talebinde bulundu.

funye-patlatma-antalya

BİR AN OLSUN BIRAKMADILAR

Olay yerine gelen bomba imha ekibi, özel kıyafetini giyerek önce çantayı kontrol etti, ardından çantayı hazırlanan fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Boş olduğu anlaşılan evrak çantası, yine uzman ekip tarafından kontrol amaçlı polis merkezine götürüldü. Tüm bu yaşananlar sırasında çevrede bulunan vatandaşların olay anındaki rahat davranışları ise dikkat çekti. Bazı vatandaşlar evinin balkon ve pencerelerinden olayı meraklı gözlerle izledi, bazıları da yine bölgeye yakın noktada bulunan kıraathanede okey oynamaya devam ederek rahat tavırlar sergiledi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Antalya çanta okey fünye

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beleş kek var ne bozcaklar rahatlarını
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