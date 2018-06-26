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Antalya'da seçim gecesi Türk Bayrağı ile 'Reis' yazısı asılı marketi yakmak istediler! O anlar kamerada!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 18:07 | Son Güncelleme

Antalya’da 24 Haziran gecesi camında Türk bayrağı ile ‘Reis’ yazısı asılı bir markete 30 kişilik bir grup taşlarla saldırdı. Aynı gurubun olaydan 10 dakika sonrası geldiğini ve bu sefer benzin bidonlarıyla Türk bayrağı ile yazıyı yakmaya çalıştığını öne süren market sahibi, "Bayrağın ve yazının olduğu yere taşlar yağdı, 5 kiloluk benzin bidonu attılar. Bizim karşılık verme şansımız yoktu. Cumhurbaşkanımızın yazısını bile çekemiyorlar" dedi.

Olay, 24 Haziran gecesi saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan Nuri Zeybek'e (55) ait bir markette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, market sahibi Nuri Zeybek ile 4 akrabasının bulunduğu marketin önünden konvoy halinde 30 kişilik bir grup geçti. Marketin camında asılı Türk bayrağı ile Reis yazısını gördükten sonra duran grup, çevreden aldıkları taşlarla işyerini taşlamaya başladı.

MARKET İÇERİSİNDEN ÇIKAMADILAR

Özellikle bayrak ve yazının olduğu yeri taşlayan saldırganlar, markete büyük hasar verip araçlarına binerek kaçtı. Bu sırada market içerisinden çıkmayan Zeybek ve yakınları, neye uğradıklarını şaşırdı.

BAYRAK VE YAZININ OLDUĞU YERLERE BENZİN BİDONU ATMIŞLAR

Yaşadıklarını anlatan market sahibi Nuri Zeybek, olaydan 10 dakika sonra aynı grubun tekrar gelip, Türk bayrağı ve ‘Reis’ yazısının olduğu yere benzin bidonlarını fırlattıklarını, ardından çeşitli patlayıcılarla marketi yakmaya çalıştıklarını söyledi. Zeybek, "Bayrağın ve yazının olduğu yere taşlar yağdı, 5 kiloluk benzin bidonu attılar. Bidonlarda benzin vardı yere döküldü ama yanma olayı olmadı. Pislik yapacaklar diye içeriden çıkmadık. Bizim karşılık verme şansımız yoktu. Cumhurbaşkanımızın yazısını bile çekemiyorlar" diye konuştu.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Markete saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, işyerinin önüne araçlarıyla gelen kalabalık grubun, bir müddet bekledikten sonra araç ve yerlerden aldıkları taşları markete attıkları ve olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Öte yandan polisin başlattığı çalışma sonrası ise 1 şüphelinin gözaltına alındığı, gruptaki diğer şahısları yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Antalya türk bayrağı Reis seçim benzin market

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