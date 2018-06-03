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Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 19:45 | Son Güncelleme

Antalya'da, İbrahim Elesvad (26), birlikte yaşadığı Fatma Fağırci'yi (26), kabloyla boğarak öldürdü. Jandarmaya "Elektrik çarptı" diyen Elesvad'ın cinayeti işlediği, otopside ortaya çıktı. Suçunu itiraf etmek zorunda kalan Elesvad'ın kıskançlık krizine girdiği öğrenildi.

Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...

Olay, Antalyanın Kumluca ilçesi Sarıcasu Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Suriyeli İbrahim Elesvad, nikahsız birlikte yaşadığı Fatma Fağırcinin cep telefonu kayıtlarından kendisini aldattığı yönünde şüphelendi. Şüphe üzerine Fağırci ile tartışan İbrahim Elesvad, eline geçirdiği su ısıtıcısının kablosu ile kadını boğdu.

'ELEKTRİK ÇARPTI' YALANI

İbrahim Elesvad jandarmayı arayarak, Fağırcı'nın elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini söyleyerek, yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri evde inceleme yaptıktan sonra kadının cansız bedenini otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderdi.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ölümü şüpheli bulan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ilk otopsiye girerek soruşturmayı derinleştirdi. Genç kadının ölümünde boğulmanın etkili olduğu yönünde rapor verilmesi üzerine cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Elesvad, suçunu itiraf etti.

Gözaltına alındıktan sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde ilk sorgusu tamamlanan İbrahim Elesvad, Kumluca İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi. Zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılırken, "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna yanıt vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya İbrahim Elesvad Fatma Fağırci vahşet

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