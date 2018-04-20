HABER

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 18:41 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde kafası ve bacakları kesilerek öldürülmüş yavru kedi bulundu.

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Sugözü Mahallesi’ndeki bir sitenin yakınında kafası ve bacakları kesilerek öldürülmüş kediyi görenler, durumu polise haber verdi. Kedi ölüsünün fotoğraflarını da çeken vatandaşlar, olayın aydınlatılmasını istedi.

DHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kedinin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü tespit etmek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemelerin ardından kedi gömülmek üzere sitenin bahçesinden alındı.

Otomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattıOtomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattı
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'
Akşener'den olay anket iddiası! Sandıkları koruyun mesajıAkşener'den olay anket iddiası! Sandıkları koruyun mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya kedi katliamı öldürülen yavru kedi

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.