Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

Karayollarında güvenliği sağlamak, kazaları önlemek, kural ihlallerini tespit etmek amacıyla başlatılan EDS, yakın zamanda Antalya’da da hayata geçecek. Kentin belirli noktalarında uygulanması planlanan sistemle trafiğin daha sistematik hale gelmesi planlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin projesini yürüttüğü EDS henüz hayata geçmedi.

70 KAVŞAKTA UYGULANACAK

Akıllı Trafik uygulamaları kapsamında hizmet verecek uygulama, il merkezinde 70 kavşakta akıllı kavşak ve akıllı trafik uygulamaları, ilçelerde 100 kavşakta akıllı trafik uygulamalarını kapsıyor. Kavşaklara konulacak kameralar ile araç yoğunlukları tespit edilecek ve kavşakların sinyal süreleri belirlenecek. Böylelikle kavşaklarda itfaiye, ambulans gibi araçların da öncelikli geçişi sağlanabilecek.

BAŞKAN TÜREL CEZA İDDİALARINI YALANLADI

EDS ve akıllı kavşak sisteminin kontrol edileceği Antalya Trafik İzleme ve Kontrol Merkezi’nin (ATKOM) kurulmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. ATKOM binası tamamlandığında akıllı trafik uygulaması da başlayacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kent kamuoyunda ve sosyal medyada, sistemin uygulanmaya başlandığı ve cezaların arttığına yönelik ifadelerin doğru olmadığını söyledi.