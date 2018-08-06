Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

Karayollarında güvenliği sağlamak, kazaları önlemek, kural ihlallerini tespit etmek amacıyla başlatılan EDS, yakın zamanda Antalya’da da hayata geçecek. Kentin belirli noktalarında uygulanması planlanan sistemle trafiğin daha sistematik hale gelmesi planlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin projesini yürüttüğü EDS henüz hayata geçmedi.
70 KAVŞAKTA UYGULANACAK
Akıllı Trafik uygulamaları kapsamında hizmet verecek uygulama, il merkezinde 70 kavşakta akıllı kavşak ve akıllı trafik uygulamaları, ilçelerde 100 kavşakta akıllı trafik uygulamalarını kapsıyor. Kavşaklara konulacak kameralar ile araç yoğunlukları tespit edilecek ve kavşakların sinyal süreleri belirlenecek. Böylelikle kavşaklarda itfaiye, ambulans gibi araçların da öncelikli geçişi sağlanabilecek.
BAŞKAN TÜREL CEZA İDDİALARINI YALANLADI
EDS ve akıllı kavşak sisteminin kontrol edileceği Antalya Trafik İzleme ve Kontrol Merkezi’nin (ATKOM) kurulmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. ATKOM binası tamamlandığında akıllı trafik uygulaması da başlayacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kent kamuoyunda ve sosyal medyada, sistemin uygulanmaya başlandığı ve cezaların arttığına yönelik ifadelerin doğru olmadığını söyledi.
Uygulamanın henüz başlamadığını belirten Türel, Zaman zaman sosyal medyada yanlış algı yönetimi, dezenformasyon kampanyaları yapılabiliyor. İl merkezinde 70 kavşakta akıllı kavşak ve akıllı trafik uygulamaları, ilçelerde 100 kavşağımızda akıllı trafik uygulamalarını bu proje tamamlandığında hizmete sokmuş olacağız. ATKOM binamız tamamlandığında akıllı trafik uygulamaları başlayabilir. Bu binayı emniyetin kendi alanı içerisinde belediye olarak biz yapıyoruz. Böylelikle emniyette bizim akıllı şehir ve akıllı trafik uygulamalarımızdan yararlanacak" dedi. (DHA)
Minik Leyla'nın katil zanlısı Elazığ'a nakledildi
Başbakandan korkutan uyarı: Artık bir kuraklık diyarıyız
Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararı
Bu resimde ilk ne gördünüz? Bu test karakterinizi ortaya çıkaracak
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Yeni akım 'pes' dedirtti!
Suudi Arabistan ile Kanada arasında diplomatik kriz: 24 saat süre verildi
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Okuyucu Yorumları 8 yorum