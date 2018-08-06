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Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

Antalya'da bazı güzergahlara takılan kameraların, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) amacıyla yollara yerleştirildiği belirlenirken, sistem hayata geçmeden sosyal medyada bu kameralar sebebiyle trafik cezalarının kesildiğine yönelik iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den de konuyla ilgili açıklama geldi.

Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

Karayollarında güvenliği sağlamak, kazaları önlemek, kural ihlallerini tespit etmek amacıyla başlatılan EDS, yakın zamanda Antalya’da da hayata geçecek. Kentin belirli noktalarında uygulanması planlanan sistemle trafiğin daha sistematik hale gelmesi planlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin projesini yürüttüğü EDS henüz hayata geçmedi.

70 KAVŞAKTA UYGULANACAK

Akıllı Trafik uygulamaları kapsamında hizmet verecek uygulama, il merkezinde 70 kavşakta akıllı kavşak ve akıllı trafik uygulamaları, ilçelerde 100 kavşakta akıllı trafik uygulamalarını kapsıyor. Kavşaklara konulacak kameralar ile araç yoğunlukları tespit edilecek ve kavşakların sinyal süreleri belirlenecek. Böylelikle kavşaklarda itfaiye, ambulans gibi araçların da öncelikli geçişi sağlanabilecek.

BAŞKAN TÜREL CEZA İDDİALARINI YALANLADI

EDS ve akıllı kavşak sisteminin kontrol edileceği Antalya Trafik İzleme ve Kontrol Merkezi’nin (ATKOM) kurulmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. ATKOM binası tamamlandığında akıllı trafik uygulaması da başlayacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kent kamuoyunda ve sosyal medyada, sistemin uygulanmaya başlandığı ve cezaların arttığına yönelik ifadelerin doğru olmadığını söyledi.

Uygulamanın henüz başlamadığını belirten Türel, Zaman zaman sosyal medyada yanlış algı yönetimi, dezenformasyon kampanyaları yapılabiliyor. İl merkezinde 70 kavşakta akıllı kavşak ve akıllı trafik uygulamaları, ilçelerde 100 kavşağımızda akıllı trafik uygulamalarını bu proje tamamlandığında hizmete sokmuş olacağız. ATKOM binamız tamamlandığında akıllı trafik uygulamaları başlayabilir. Bu binayı emniyetin kendi alanı içerisinde belediye olarak biz yapıyoruz. Böylelikle emniyette bizim akıllı şehir ve akıllı trafik uygulamalarımızdan yararlanacak" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
EDS Elektronik Denetleme Sistemi Antalya Menderes Türel

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Aracını adam gibi süren, hız kurallarına uyan kimse için bu kameraların hiçbir engeli yok. Ama ben hayvanlık yapıp kurallara uymayacağım diyen sürücüye bu batar tabi. Artık adam gibi sürücü olun, yeri geldimi avrupayı örnek verirsiniz ama kurallara uymaya gelince dağdaki adamdan farkınız yok...
para lazım ceza vergi ne varsa gelsin paralar
mecbur yapacaklar, çok para lazım hökümetimize
Açıklama Gelince Yetiyor mu...? Cezalar gelmeyecek mi......! Ne açıklamaymış Beee....
Banaz dan 2 yönlü her geçen ceza yiyor
CEZA İÇİN TAKILMADIYSA O ZAMAN FİLM ÇEKMEK İÇİN TAKILDI NE KADAR KOMİK AÇIKLAMA......
80 90 km hızla gidilecek yollara 50 km hız sınırı koyup kazaya davetiye çıkartıyorlar.
KAMERALAR ÇEKİNCE ZEKİ MÜREN'DE BİZİ GÖRECEK Mİ?
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