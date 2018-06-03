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Antalya'daki sürat teknesi faciasında kahreden detay

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, içinde yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu sürat teknesi battı. Olayda, 1’i kadın, 6’sı çocuk 9 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, 1’i kadın 5 kişi de kurtarıldı. 5 çocuğunu birden kaybeden Zeynep Osman ve İdris Raşit çifti gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'daki sürat teknesi faciasında kahreden detay

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.22’de Demre ilçesi Kekova Geyikova Adası’nın 2,5 deniz mili güneybatısında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Korveti, 4 Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Sahil Güvenlik unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, havadan yapılan incelemede tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesi tarafından da 1 erkek kurtarıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda 1’i kadın, 6’sı çocuk 9 kişinin ise sudan cansız bedenleri çıkarıldı. Kaçaklar Kekova’ya getirilerek 112 ekiplerine teslim edildi.

tekne batti

KAYIP KİŞİ SAĞ BULUNDU

Denize düşerek kaybolan son kişi de Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucunda sağ olarak bulunduktan sonra Demre Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Suriyeli olduğu belirtilen kaçaklar Giyas Vahod (24), Mahmut Alus (30), İdris Raşit (38), Ahmet Şerif (34), Zeynep Osman (33) ve Mahmut Zeydan (40) hastanede tedaviye alındı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Tekne faciasında yaşamını yitiren Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar Raşit (8), Dicvar Raşit (8), Emine Raşit (3), Mehmet Bilal (14), Hüseyin Bilal (45), Elif Bilal (35) ve Zehra Bilal’in (10) cenazeleri ise aynı hastanenin morguna konuldu.

antalya tekne

5 ÇOCUKLARI BİRDEN ÖLDÜ

Demre açıklarında batan sürat teknesinde ölen Suriyelilerden 5 çocuğun, aynı olayda kurtarılan Zeynep Osman ve İdris Raşit çiftinin çocuğu olduğu ortaya çıktı. Demre Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Zeynep Osman ve İdris Raşit çifti gözyaşlarına boğuldu.

Hastane önünde gözyaşları içinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İdris Raşit, tekneye nereden bindiklerini bilmediğini, Hatay Kırkhan’da kaldıklarını söyledi. Tekneyi kimsenin kullanmayı bilmediğini kaydeden İdris Raşit, "Tekneye attılar, ’Gidin’ dediler. 2 saat denizde kaldık. Sonra tekne battı. Benim çocuklarım vardı" diye ağladı.

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Antalya Demre sürat teknesi facia İdris Raşit Zeynep Osman

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