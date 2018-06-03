Antalya'daki sürat teknesi faciasında kahreden detay

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.22’de Demre ilçesi Kekova Geyikova Adası’nın 2,5 deniz mili güneybatısında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Korveti, 4 Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Sahil Güvenlik unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, havadan yapılan incelemede tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesi tarafından da 1 erkek kurtarıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda 1’i kadın, 6’sı çocuk 9 kişinin ise sudan cansız bedenleri çıkarıldı. Kaçaklar Kekova’ya getirilerek 112 ekiplerine teslim edildi.

KAYIP KİŞİ SAĞ BULUNDU

Denize düşerek kaybolan son kişi de Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucunda sağ olarak bulunduktan sonra Demre Devlet Hastanesi’ne götürüldü.