Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Antalya Meyve Sebze Toptancı Hali'ne meyve- sebze getirilen araçlardan cüzdan ve cep telefonu çaldığı belirlenen Ramazan F., tutuklandı. Evinde çok sayıda cüzdan bulunan F., "Çaldığım cüzdanlardan aldığım parayı bir gün geri öderim, düşüncesiyle sakladım" dedi.

Kepez ilçesindeki Antalya Meyve Sebze Toptancı Hali'nde, araçlardan, sürücülere ait cep telefonu ile cüzdanların farklı tarihlerde çalınması üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlıkların Ramazan F. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen F., polis operasyonuyla yakalandı. F.'nin evinde yapılan aramada, araçlardan çaldığı belirlenen, içinde kimliklerin de bulunduğu cüzdanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrası emniyete götürülen F., ilk ifadesinde, "Çaldığım cüzdanlardan aldığım parayı bir gün geri öderim, düşüncesiyle sakladım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

