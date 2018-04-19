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Antalya-Isparta karayolu Karaöz mevkiinde öğrenci servisi kamyonla çarpıştı. Kazada yaralı öğrencilerin olduğu bildirildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 09:42 | Son Güncelleme

IHAAW093546-ASA/19-04-2018 - Antalya-Isparta karayolu Karaöz mevkiinde öğrenci servisi kamyonla çarpıştı. 19.04.2018 09:35:46 TSI NNNN

IHAAW093546-ASA/19-04-2018

- Antalya-Isparta karayolu Karaöz mevkiinde öğrenci servisi kamyonla çarpıştı. Kazada yaralı öğrencilerin olduğu bildirildi.

19.04.2018 09:35:46 TSI
NNNN

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