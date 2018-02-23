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Antalya merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 13:55 | Son Güncelleme

Antalya merkezli Muratpaşa ve Konyaaltı ilçeleri ile İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 13’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatmıştı.

Antalya merkezli Muratpaşa ve Konyaaltı ilçeleri ile İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 13’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatmıştı. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul’dan temin edilen uyuşturucu maddeleri Antalya kent merkezinde torbacı tabir edilen şahıslara satış yapıldığını belirleyen görevliler Antalya’nın Konyaaltı ve Muratpaşa ilçeleri ile İstanbul’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirmişti. Operasyonlarda gözaltına alınan, P.A., E.B., E.Ç., Z.A., M.N.S., B.Ö., H.K., H.A., E.A., H.A., Y.Y., İ.Y., M.M. ve M A. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti. E.A. adli makamlarca serbest bırakılırken, P.A., E.B., E.Ç., Z.A., M.N.S., B.Ö., H.K., H.A., H.A., Y.Y., İ.Y., M.M. ve M.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aramalarda ise 362,9 gram metamfetamin, 11,6 gram kokain, 11,2 gram esrar, 0,5 gram sentetik cannabinoid, 3 adet ecstasy hap, 3 adet hassas terazi, 2 adet bong, 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet tabanca fişeği, 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirilmişti.

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