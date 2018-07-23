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Antalya OSB'de izolasyon malzemesi fabrikasında yangın (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 18:49 | Son Güncelleme

'OSB TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YANGIN' Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, yangının 19 bin metrekarelik alanda devam ettiğini söyledi.

Antalya OSB'de izolasyon malzemesi fabrikasında yangın (3)

'OSB TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YANGIN'
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, yangının 19 bin metrekarelik alanda devam ettiğini söyledi. Bu yangının OSB tarihinde gördüğü en büyük yangın olduğunu kaydeden Ali Bahar, "Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz. Can kaybı yok, yaralı yok. Yanan fabrika, Antalya'nın en köklü firmalarından. Yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Kısmen fabrikada çökme var" dedi.
YANGINI İZLERKEN KAZA OLDU
Diğer yandan Kuzey Çevreyolu'nda bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarına park ederek yangını izledi. Bu sırada bir beton mikseri park halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.

FOTOĞRAFLI

Antalya OSB'de izolasyon malzemesi fabrikasında yangın (3)Antalya OSB'de izolasyon malzemesi fabrikasında yangın (3)Antalya OSB'de izolasyon malzemesi fabrikasında yangın (3)Antalya OSB'de izolasyon malzemesi fabrikasında yangın (3)

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