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Antalya OSB'de izolasyon malzemesi fabrikasında yangın (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) dekorasyon ve izolasyon ürünleri fabrikasında yangın çıktı.

Bülent TATOĞULLARI- İbrahim LALELİ- Tolga YILDIRIM- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) dekorasyon ve izolasyon ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Fabrika çalışanları kısa sürede tahliye edilirken, yangının diğer fabrikalara sıçramaması için önlem alındı. Çok sayıda itfaiye ekibi fabrika dışından, 1 uçak ve 2 helikopter de havadan alevlere müdahalede bulunuyor. Antalya OSB ikinci kısımda bulunan Kar-Yapı adlı dekorasyon ve izolasyon malzeme üretilen fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk olarak OSB'nin itfaiye ekipleri müdahale etti. Ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, 1 uçak ve 2 helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Fabrikada kimyasal malzemeler olduğu için çalışanlar hızla tahliye edildi. İçerdeki otomobiller ise forkliftlerle fabrikadan çıkartıldı. Ana fabrikada başlayan yangın, yaklaşık bir saat sonra depolama alanı ve ikinci ek binaya sıçradı. Bu sırada dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Kimyasal maddelerden dolayı, zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Sonrasında fabrika içindeki itfaiye ekipleri de dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri fabrika dışından yangına müdahale etti. Çevredeki fabrikalarda çalışanlar da yangının sıçrama riskine karşı tahliye edildi. Nasıl başladığı henüz bilinmeyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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