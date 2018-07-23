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Antalya OSB'de yangın (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 16:00 | Son Güncelleme

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci kısımda yer alan dekorasyon ürünleri üretilen fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci kısımda yer alan dekorasyon ürünleri üretilen fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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