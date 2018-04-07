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Antalya polisinden huzur denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 12:12 | Son Güncelleme

Antalya polisi, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu kafeler caddesindeki denetlemelerini sürdürdü.

Antalya polisi, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu kafeler caddesindeki denetlemelerini sürdürdü. Narkotik köpeği ‘Ben’in de olduğu uygulamada 3 bin 51 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 22 iş yeri de denetlendi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç, suça yönelik kişi ve eşyaların temini, suç olmadan önleme çalışmaları kapsamında, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Kepez ilçesinin Kültür Mahallesi kafeler caddesinde uygulama gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğünden 123 polisle 25 ayrı noktada yapılan uygulamada, araçlar, iş yerleri ve çalışanlar denetlendi. Denetimlere 8 yaşındaki narkotik dedektör köpeği ’Ben’ de katıldı.
21.00-23.00 saatleri arasında yapılan uygulamada 3 bin 51 kişinin GBT taraması yapıldı. Denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi de gözaltına alındı. Denetimi yapılan işletmelerde 2 iş yerinin canlı müzik yayınlama ruhsatının olmadığı, 4 iş yerinin mesul müdür belgesinin olmadığı, 1 iş yerinde personel yaka kartlarının olmadığı, 6 iş yerinde çalışanların SGK girişlerinin olmadığı, 5 iş yeri çalışanlarının kimlik bildirimlerinin olmadığı, 1 iş yerinin nargile sunum belgesinin olmadığı, 1 iş yerinin çalışanlarının kan kartının olmadığı, 3 iş yerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı, 2 iş yerinin ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgelerinin olmadığı belirlendi. Bu iş yerleri hakkında yasal işlem yapıldı.

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