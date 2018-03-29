Antalya polisinin sinek alarmı

Antalya’da denetimli serbestlikten yaralanan bir hükümlünün kiraladığı emlakçı ofisinin camında yüzlerce sinek gören mülk sahibi ile çevredeki vatandaşlar, polisi alarma geçirdi. Çilingir yardımıyla açılan ofisteki sineklerin, mutfaktaki çöp kokusuna geldiği tespit edildi.

Polisi alarma geçiren olay, bugün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 174 Sokak üzerindeki bir emlak ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen emekli polis memuru Hasan Tekin, denetimli serbestlik yasasıyla serbest kalan bir kişinin yaklaşık 8 ay önce kiraladığı emlak ofisinin camında yüzlerce sinek fark ederek durumu mülk sahibi H.B. ve polisi bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk ekipler, içeriden herhangi bir koku gelmediğini mülk sahibine bildirdi. Bu sırada dükkanın kapısındaki ‘Kardeşim arıyorum, ulaşamıyorum. Küçük bir borcun kaldı. Dükkanına kadar geldim yine bulamadım. Beni ara” şeklindeki not ise dikkat çekti.

Sinek öldürücü spreyle içeri girdi

Mülk sahibi ile avukatı kilitli olan emlak ofisinin açılmasını talep etti. Bölgeye çağrılan çilingir yardımıyla açılan ofis, sineklerin çıkması için bir müddet havalandırıldı. Ardından ofise giren polis ekipleri, içeride yaptığı araştırma sonrası herhangi bir şüpheli duruma rastlamazken, mutfaktaki çöp poşetinin sineklerin toplanmasına yol açtığı tespit edildi. Olayın ardından rahat bir nefes alan mülk sahibi H.B. ise evinden getirdiği sinek öldürücü spreyle ofise girerek ofisi ilaçladı.