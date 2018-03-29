HABER

Antalya polisinin sinek alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Antalya’da denetimli serbestlikten yaralanan bir hükümlünün kiraladığı emlakçı ofisinin camında yüzlerce sinek gören mülk sahibi ile çevredeki vatandaşlar, polisi alarma geçirdi.

Antalya’da denetimli serbestlikten yaralanan bir hükümlünün kiraladığı emlakçı ofisinin camında yüzlerce sinek gören mülk sahibi ile çevredeki vatandaşlar, polisi alarma geçirdi. Çilingir yardımıyla açılan ofisteki sineklerin, mutfaktaki çöp kokusuna geldiği tespit edildi.
Polisi alarma geçiren olay, bugün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 174 Sokak üzerindeki bir emlak ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen emekli polis memuru Hasan Tekin, denetimli serbestlik yasasıyla serbest kalan bir kişinin yaklaşık 8 ay önce kiraladığı emlak ofisinin camında yüzlerce sinek fark ederek durumu mülk sahibi H.B. ve polisi bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk ekipler, içeriden herhangi bir koku gelmediğini mülk sahibine bildirdi. Bu sırada dükkanın kapısındaki ‘Kardeşim arıyorum, ulaşamıyorum. Küçük bir borcun kaldı. Dükkanına kadar geldim yine bulamadım. Beni ara” şeklindeki not ise dikkat çekti.

Sinek öldürücü spreyle içeri girdi
Mülk sahibi ile avukatı kilitli olan emlak ofisinin açılmasını talep etti. Bölgeye çağrılan çilingir yardımıyla açılan ofis, sineklerin çıkması için bir müddet havalandırıldı. Ardından ofise giren polis ekipleri, içeride yaptığı araştırma sonrası herhangi bir şüpheli duruma rastlamazken, mutfaktaki çöp poşetinin sineklerin toplanmasına yol açtığı tespit edildi. Olayın ardından rahat bir nefes alan mülk sahibi H.B. ise evinden getirdiği sinek öldürücü spreyle ofise girerek ofisi ilaçladı.

"Kiracı cezaevine girdi, ulaşamıyoruz"
Mülk sahibinin avukatı Yiğit Üfler, "İçeride sinekleri görünce ceset ya da hayvan ölüsü var sanıldı. Ekip çağırdık, kontrol edildi. Çok şükür bir şey çıkmadı. Burada en büyük sıkıntı, kiracıların kiralarını ödemeyip tahliyelerini doğru düzgün yapmayıp kaçmaları. Buradaki kiracı bildiğimiz kadarıyla cezaevine girdi, ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımız için tahliye işlemlerini yapamıyoruz. Bu tip şüpheli durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu seferlik bir şey çıkmadı ama çıkmayacağı anlamına da gelmez” dedi.

Antalya polisinin sinek alarmı

1 / 6

Antalya polisinin sinek alarmı

Antalya polisinin sinek alarmı
2 / 6

Antalya polisinin sinek alarmı

Antalya polisinin sinek alarmı
3 / 6

Antalya polisinin sinek alarmı

Antalya polisinin sinek alarmı
4 / 6

Antalya polisinin sinek alarmı

Antalya polisinin sinek alarmı
5 / 6

Antalya polisinin sinek alarmı

Antalya polisinin sinek alarmı
6 / 6

Antalya polisinin sinek alarmı

Antalya polisinin sinek alarmı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İlginizi Çekebilir

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.