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Antalya Serbest Bölge'de yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de yangın çıktı.

Antalya Serbest Bölge'de yangın (1)

ANTALYA, (DHA) - DÜNYANIN en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de yangın çıktı.
Saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yapımı devam eden tekne ve yatlar uzaklaştırılırken, kimyasal maddelerin bulunduğu bölgede patlama riskine karşı da önlem alınıyor.

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Antalya Serbest Bölge'de yangın (1)Antalya Serbest Bölge'de yangın (1)Antalya Serbest Bölge'de yangın (1)Antalya Serbest Bölge'de yangın (1)

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