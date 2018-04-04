Antalya serbest bölgede yangın (1)

Antalya Limanı serbest bölgede bir tekne imalathanesinde yangın çıktı.

Tekne imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı ile müdahale ediliyor. Liman bölgesinin tamamen dumanların kapladığı yangında ölü ve yaralının olmadığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.