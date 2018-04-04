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Antalya Serbest Bölge'de yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 10:05 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de yangın çıktı.

ANTALYA, (DHA) - DÜNYANIN en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de yangın çıktı. Saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yapımı devam eden tekne ve yatlar uzaklaştırılırken, kimyasal maddelerin bulunduğu bölgede patlama riskine karşı da önlem alınıyor.

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