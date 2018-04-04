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Antalya Serbest Bölge'de yangın: 2 yat, 1 tekne yandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 13:33 | Son Güncelleme

ASBAŞ GENEL MÜDÜRÜ GÜRSES: YATLAR SİGORTA KAPSAMINDA Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.

Antalya Serbest Bölge'de yangın: 2 yat, 1 tekne yandı (3)

ASBAŞ GENEL MÜDÜRÜ GÜRSES: YATLAR SİGORTA KAPSAMINDA
Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, 2 yat ve 1 teknenin yandığı tersanede inceleme yaptı, itfaiye yetkililerinden bilgi aldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürses, "09.15'te yangın haberini aldık. İlk müdahaleyi bölgedeki itfaiye aracı yaptı. Sonra itfaiye ekipleri geldi. İlk bilgilere göre yat üretim tersanesi içerisinde bir hammaddenin henüz belirlenemeyen nedenle kıvılcım aldığı belirtiliyor. Yat üretiminde kullanılan malzemeler çok hızlı yanabilen malzemelerdir. Yangın hızlı bir şekilde bir yatı sarmış. Tersane içindeki yat ve tersane zarar gördü. Yangın kontrol altına alındı" dedi.
Tehlikenin kalmadığını dile getiren Zeki Gürses, "2 yat hasar gördü. 3 firmanın yat üretimi vardı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yatlar sigorta kapsamındaydı. En büyük şans can kaybının olmaması ve diğer tersanelerin zarar görmemesi. Rakam telaffuz etmek doğru değil. Henüz imalat aşamasında olduğu için hasarların çok büyük olacağını tahmin etmiyorum. Birçok malzeme kurtarıldı" diye konuştu.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü tersanede, işçiler de zarar görmeyen eşyaları ve dosyaları başka bir alana taşımaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Antalya Serbest Bölge'de yangın: 2 yat, 1 tekne yandı (3)Antalya Serbest Bölge'de yangın: 2 yat, 1 tekne yandı (3)Antalya Serbest Bölge'de yangın: 2 yat, 1 tekne yandı (3)Antalya Serbest Bölge'de yangın: 2 yat, 1 tekne yandı (3)

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