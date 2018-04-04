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Antalya Serbest Bölge'de yangın: 2 yat, 1 tekne yandı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 11:37 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de, tersanede çıkan yangında yapımı devam eden 2 yat ve 1 tekne yandı.

Hasan DEMİRBAŞ- Süleyman EKİN- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - DÜNYANIN en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de, tersanede çıkan yangında yapımı devam eden 2 yat ve 1 tekne yandı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Yangın, saat 09.30 sıralarında, tekne kiralama, bakım ve onarımı yapan bir tersanede, yapımı süren bir yatta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İç bölümünde başlayan yangın hızla büyüyerek yatı sardı. Alevler daha sonra yine yapımı devam eden ikinci bir yata sıçradı. Tersane içindeki 3 farklı hangara yayılan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler müdahale etti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) alevlere müdahale etti. Tersane çalışanları ise yapımı devam eden tekne ve yatları bölgeden uzaklaştırdı. Kimyasal maddelerin bulunduğu bölgede patlama riskine karşı da önlem alındı. Yangında dumandan etkilenen bazı tersane çalışanları ile itfaiye erlerine, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Yangında, yapımı devam eden biri 30 metre, diğeri 25 metre uzunluğunda 2 yat ile 10 metre uzunluğunda bir tekne tamamen yandı. Tekne ve yatların bitme aşamasına geldiği belirtildi. Antalya Serbest Bölge AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, yangının tekne kiralama, bakım ve onarımı yapan bir tersanede çıktığını söyledi. Yangının yapımı devam eden bir teknede başladığını belirten Gürses, "Teknenin iç bölümünde başlayan yangın büyüyerek tersane içine sıçramış. Ardından bakım ve onarım için getirilen diğer bir tekneye sıçradı. Çok sayıda ekip müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü" dedi.

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