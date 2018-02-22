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Antalya ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 14:01 | Son Güncelleme

Antalya merkezli Muratpaşa ve Konyaaltı ilçeleri ile İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1’i kadın 14 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon başlattı.

Antalya merkezli Muratpaşa ve Konyaaltı ilçeleri ile İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1’i kadın 14 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul’dan temin edilen uyuşturucu maddeleri Antalya kent merkezinde torbacı tabir edilen şahıslara satış yapıldığını belirleyen görevliler Antalya’nın Konyaaltı ve Muratpaşa ilçeleri ile İstanbul’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, kadın P.A., ile E.B., E.Ç., Z.A., M.N.S., B.Ö., H.K., H.A., E.A., H.A., Y.Y., İ.Y., M.M. ve M A. gözaltına alındı. Aramalarda ise 362,9 gram metamfetamin, 11,6 gram kokain, 11,2 gram esrar, 0,5 gram sentetik cannabinoid, 3 adet ecstasy hap, 3 adet hassas terazi, 2 adet bong, 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet tabanca fişeği, 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan 14 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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