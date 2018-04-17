Antalya’da 10 ayda FETÖ/PDY’ye 54 operasyon

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturmalar kapsamında son 10 ayda düzenlenen 54 ayrı operasyonda 88 firari FETÖ/PDY şüphelisinin yakalandığı bildirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve gaybubet evlerinde gizlenen şüphelilerin yakalanmasına ve aile evi görüntüsü verilerek saklanılan adreslerin tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenlendiği hatırlatıldı.
TEM ve KOM operasyon yaptı
Savcılık talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri tarafından Haziran 2017 ile Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait gaybubet evlerine yönelik 36 operasyon yapıldığı ve 60 firari şüphelinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlilerince aynı tarihler arasında Antalya il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait gaygubet evlerine yönelik gerçekleştirilen 18 operasyonda 28 firari şüphelinin yakalandığı ve toplamda 54 operasyonda 88 firari şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Çalışmalar titizlikle devam edecek
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "gaybubet evleri" yapılanmasına yönelik soruşturmaların titizlikle ve genişletilerek devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Emniyet Müdürlüğümüze intikal eden her yeni ihbarlar, bilgiler ve tespit edilen deliller kapsamında ilimizde örgütsel faaliyetlere devam eden, örgüt stratejisi doğrultusunda örgüt içerisinde kopmalarının engellenmesi ve haklarında yakalama kararı bulunan firari örgüt üyelerinin saklanması amacıyla ilimiz içerisinde yeni evler açtıklarının ve bu şekilde örgüt üyelerini ’gaybubet’ evlerinde gizlediklerinin tespit edilmesi halinde yeni operasyonlar yapılacaktır."
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