Antalya'da 21 kilo 360 gram eroin ele geçirildi

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan TIR'da, değeri yaklaşık 1 milyon TL olduğu açıklanan 21 kilo 360 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü M.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aksu ilçesi Serik Caddesi'nde yol uygulaması yapan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine sürücüsünü durdurdukları TIR'da arama yaptı. Araçta, değeri yaklaşık 1 milyon TL olan, 40 paket halinde, 21 kilo 360 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili TIR sürücüsü M.S., gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve nakletme' suçlarından tutuklandı.
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