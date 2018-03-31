Antalya’da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Antalya’da hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği ileri sürülen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yarandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol yapım çalışmaları nedeniyle çift yönlü akan trafikte hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği ileri sürülen kazada 3 araç zincirleme olarak birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan 2 kişi ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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