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Antalya’da 3 aylık bebekle hırsızlık

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

Antalya’da, kucağında 3 aylık bebeğiyle kiralık ev arama bahanesiyle girdiği binalarda kilitli olmayan dairelerinin kapısını kart aracılığıyla açarak hırsızlık yapan kadın yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi’nde vatandaşlar, kucağında 3 aylık bir bebekle apartmanlarda kiralık ev arama bahanesiyle dolaşan kadının durumundan şüphelendi.

Antalya’da, kucağında 3 aylık bebeğiyle kiralık ev arama bahanesiyle girdiği binalarda kilitli olmayan dairelerinin kapısını kart aracılığıyla açarak hırsızlık yapan kadın yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi’nde vatandaşlar, kucağında 3 aylık bir bebekle apartmanlarda kiralık ev arama bahanesiyle dolaşan kadının durumundan şüphelendi. Kadının girdiği binalarda kapıları kilitli olmayan dairelerinin kapılarını kartla açtığı ve hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri kadını kucağında bebeğiyle bir apartmanın koridorunda suçüstü yakaladı. 31 adet suç kaydı olduğu belirlenen M.Y. (22) gözaltına alındı. Emniyette ifadesi tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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