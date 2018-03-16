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Antalya’da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 19:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde hırsızlık olaylarına karışan 3 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Antalya’da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde hırsızlık olaylarına karışan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Görevliler Aşağıpazar Mahalle Muhtarı Abdullah Atik’in iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını H.O.’nun yaptığı belirledi. H.O.’nun R.Ş. ile birlikte çaldıkları eski bir av tüfeğini Antalya’ya satmaya gittiğini belirleyen görevliler, R.Ş.’yi kiralık araçta tek başına yakaladı. Araçta yapılan aramada bir miktar eroin maddesi ile satmaya çalıştıkları av tüfeği ele geçirilirken, şüphelilerin 1 ay önce 2 araçta ve 1 evde yaptıkları hırsızlık olaylarının ardından bunları yaktıkları belirlendi. R.Ş.’nin ifadeleri doğrultusunda H.O. ve M.E.Y. de gözaltına alındı.

Antalya’da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Antalya’da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

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