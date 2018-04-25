HABER

Antalya’da 4 ayrı uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

Antalya’da 4 ayrı operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.Antalya Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde nakleden ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi.Şehirlerarası Otobüs terminalinde yapılan kontroller neticesinde H.M.B.

Antalya’da 4 ayrı operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.
Antalya Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde nakleden ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi.
Şehirlerarası Otobüs terminalinde yapılan kontroller neticesinde H.M.B. isimli şahıstan toplam 7 bin 985 adet uyuşturucu/uyarıcı ecstasy hap ele geçirilirken, Kuzeyyaka Mahallesi’nde bir sokak üzerindeki şüpheli araçta yapılan aramada 2 bin 12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili A.E, A.E, M.K.R. ve H.T isimli şahıslar yakalandı.
Altınova Orta Mahallesi ve Yenidoğan Mahallesi’nde 2 ayrı ikamette yapılan aramalarda ise toplam 6 bin 500 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili Ö.B, R.Ö. ve A.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Son olarak Yeşildere Mahallesi’nde bir ikamette yapılan aramada ise toplam 2 bin 100 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken olay ile ilgili A.D. ve B.Y. isimli şahıslar yakalandı.
Operasyonlarda toplam 2 bin 012 gram metamfetamin, 7 bin 985 adet ecstasy hap, 8 bin 600 gram esrar maddesi ile birlikte yakalanan H.M.B, A.E, A.E, M.K.R, H.T, Ö.B, R.Ö, A.E, A.D. ve B.Y. isimli şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyorAK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyor
Gece yarısı korkutan deprem!Gece yarısı korkutan deprem!
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı!Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.