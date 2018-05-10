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Antalya'da 4 bin polisle 'huzur' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 13:50 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen 'huzur' operasyonu kapsamında, Antalya'da da 19 ilçede 4 bin polisle asayiş uygulaması başlatıldı Emniyet Genel Müdürlüğü, güvenlik ve asayişin sağlanması ve devamlılığı için Türkiye'de 81 ilde aynı anda denetim ve uygulama gerçekleştirdi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'de 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen 'huzur' operasyonu kapsamında, Antalya'da da 19 ilçede 4 bin polisle asayiş uygulaması başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, güvenlik ve asayişin sağlanması ve devamlılığı için Türkiye'de 81 ilde aynı anda denetim ve uygulama gerçekleştirdi. Antalya kent merkezi ve 19 ilçede 4 bin polisle yapılan uygulama kapsamında özellikle kafe, restoran ve bar ve şehirlerarası otobüs terminalinde hassas burunlu köpekler Bert ve Ben tarafından uyuşturucu ve bomba araması gerçekleştirildi. İşyeri çalışanları ve müşterilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

Uygulamada, hakkında yakama kararı olan kişiler gözaltına alındı, eksik evrakı bulunan ve alkollü araç kullanan sürücülere işlem yapıldı. Bazı araçlar, trafikten men edildi.

Polisin uygulamasından memmun olduğunu belirten Kadriye Gürsöz adlı vatandaş, "Yapılan her şey bizim için" dedi.

​Hava destekli uygulamanın gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

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