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Antalya’da 4. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 23:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 4.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen 21 yaşındaki genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde bir apartmanın 4. katından kaldırıma düşen genç kız ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Esra Dinç (21) isimli kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.
Esra Dinç’in cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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