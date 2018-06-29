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Antalya'da 4 kaza: 1'i Alman, 3'ü Suriyeli 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ve Kaş ilçelerinde meydana gelen 4 trafik kazasında, 1'i Alman, 3'ü Suriyeli olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

Mithat ABAKAN- Ahmet ACAR/MANAVGAT, KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ve Kaş ilçelerinde meydana gelen 4 trafik kazasında, 1'i Alman, 3'ü Suriyeli olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

Manavgat'taki ilk kaza dün saat 15.00 sıralarında Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Perşembe Pazarı'nda gezdikten sonra oteline dönmek için Antalya Caddesi'nde yürüyen Alman kadın turiste, yaya geçidinde Hüseyin Yeniçer'in kullandığı 06 GU 424 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan Alman turist, yola düşerek ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından yol kenarına alınan turist için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi öğrenilemeyen kadın ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Alman turistin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinde minibüsün durarak yol vermesinin ardından caddeye çıkan turiste, diğer şeritten gelen otomobilin çarptığı, birkaç metre sonra otomobilin durduğu, aracından inen sürücü ve çevredekilerin kadına yardım ettikleri görülüyor.

İKİNCİ KAZADA 5 YARALI

Manavgat'taki diğer kaza ise saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Serik ilçesi yönüne seyreden Suriyeli Basel Resul'un kullandığı 07 MA 1304 plakalı otomobil, Çakalderesi Kavşağı'nda Hasan D. yönetimindeki 42 ZD 949 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Hasan D. ile yanındaki Hatice D, diğer aracın sürücüsü Resul ve aynı araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 Suriyeli yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAŞ'TA KAZA: 2 YARALI

Antalya'nın Kaş ilçesinde motosiklet ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Gömbe Yaylası'ndan Kaş istikametine seyreden Mehmet Dolaz (18) yönetimindeki 07 Z 3194 plakalı motosiklet, dün saat 18.00 sıralarında Sütleğen Mahallesi'nden Gömbe Yaylası'na seyreden R.C yönetimindeki 07 SEN 20 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kask takmadıkları belirlenen sürücü Mehmet Dolaz ile yolcusu Özcan Ceylan ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla, Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Özcan Ceylan Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi.

ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Manavgat'taki diğer bir kaza ise bugün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alanya'dan çeşitli otellerden aldığı turistleri Antalya Havalimanı'na götüren Ahmet Demir'in kullandığı 07 ABN 609 plakalı tur minibüsü D-400 Karayolu Manavgat Otogarı Kavşağı'nda önce tali yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 LY 539 plakalı otomobile ardından Osman Kara idaresindeki 07 ABC 586 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan araçlar, sinyalizasyon direklerine çarpıp devirdikten sonra refüje çıktı. Kazada 07 LY 539 plakalı otomobil sürücüsü ile aralarında bir bebeğin de bulunduğu 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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