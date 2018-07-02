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Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı, 20 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 12:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı otelin 5'inci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı otelin 5'inci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üst katı da etkileyen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si turist 20 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelde, saat 07.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otelin 5'inci katındaki bir odadan yükselen alevler büyüyerek, üst kata da sıçradı. Otelde kalan misafirler, personel tarafından tahliye edilirken, otel yönetimi itfaiyeden yardım istedi. İlk söndürme çalışmalarını otel personeli yaparken, yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 5 itfaiye aracıyla gelen ekipler müdahale etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangının 5'inci ve 6'ncı katların koridorlarıyla bazı odalarda hasara neden olduğu belirtildi.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 turist ve 18 otel çalışanı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.

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