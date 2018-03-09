Antalya’da 6. kattan düşen minik Beren hayatını kaybetti

Antalya’da bir apartmanın 6’ncı katından düşen 4 yaşındaki Beren hastanede hayatını kaybetti.
Olay dün saat 12.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Ebubekir-Seray Topçu çifti, işleri gereği 4 yaşındaki kızları Hakime Beren Topçu’yu bir akrabalarının yanına bıraktı. Evde uykusu gelen Beren Topçu, akrabaları tarafından yatak odasında uyutuldu. Bir süre sonra uyanan Beren, 6’ncı kattaki evin penceresinden beton zemine düştü. Balkonlardaki çamaşır tellerine çarparak düşen minik Beren’i gören vatandaşlar hemen 112 acil çağır merkezine haber verdi.
112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük kız ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hemen olay yerine gelen baba Ebubekir Topçu ise gözyaşlarına boğuldu.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Minik Beren’den kötü haber dün akşam saatlerinde geldi. 4 yaşındaki Hakime Beren Topçu, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi
Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
ABD'den kritik Türkiye açıklaması
Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
AK Parti'den 'ittifak' açıklaması: Çağrıda bulunuyoruz
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Instagram'ın müthiş özelliği! Profiline giren herkes bir bir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum