HABER

Antalya’da 6. kattan düşen minik Beren hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

Antalya’da bir apartmanın 6’ncı katından düşen 4 yaşındaki Beren hastanede hayatını kaybetti.Olay dün saat 12.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir binada meydana geldi.

Antalya’da bir apartmanın 6’ncı katından düşen 4 yaşındaki Beren hastanede hayatını kaybetti.
Olay dün saat 12.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Ebubekir-Seray Topçu çifti, işleri gereği 4 yaşındaki kızları Hakime Beren Topçu’yu bir akrabalarının yanına bıraktı. Evde uykusu gelen Beren Topçu, akrabaları tarafından yatak odasında uyutuldu. Bir süre sonra uyanan Beren, 6’ncı kattaki evin penceresinden beton zemine düştü. Balkonlardaki çamaşır tellerine çarparak düşen minik Beren’i gören vatandaşlar hemen 112 acil çağır merkezine haber verdi.
112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük kız ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hemen olay yerine gelen baba Ebubekir Topçu ise gözyaşlarına boğuldu.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Minik Beren’den kötü haber dün akşam saatlerinde geldi. 4 yaşındaki Hakime Beren Topçu, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!
Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştıTürkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Canlı yayında gülme krizine girdi!

Canlı yayında gülme krizine girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rayları keserek çalan 2 şüpheli tutuklandı

Rayları keserek çalan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul’dan Suudi Arabistan’a pistonlarla göndereceklerdi! Polise takıldı

İstanbul’dan Suudi Arabistan’a pistonlarla göndereceklerdi! Polise takıldı

11'inci kattan kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düşen işçi öldü

11'inci kattan kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düşen işçi öldü

Dolandırılmak üzere olan vatandaşı polis bile ikna edemedi

Dolandırılmak üzere olan vatandaşı polis bile ikna edemedi

Tamirciye sinirlenip, otomobilini ateşe verdi

Tamirciye sinirlenip, otomobilini ateşe verdi

Dikkatsiz sürücüler yoldan geçen yayalara işte böyle çarptı

Dikkatsiz sürücüler yoldan geçen yayalara işte böyle çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.