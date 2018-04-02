HABER

Antalya’da 975 polisle huzur uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

Antalya’da polis tarafından kent merkezindeki umuma açık bölgelerde eş zamanlı 975 polisle güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinin yol, sabit nokta ve umuma açık bölgelerinde iki aşamalı ve eş zamanlı olarak 160 ekip, 975 personelle "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2018-2) gerçekleştirdi.

Antalya’da 975 polisle huzur uygulaması

Antalya’da polis tarafından kent merkezindeki umuma açık bölgelerde eş zamanlı 975 polisle güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinin yol, sabit nokta ve umuma açık bölgelerinde iki aşamalı ve eş zamanlı olarak 160 ekip, 975 personelle "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2018-2) gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 3 bin 785 araç sorgulandı, 14 şahıs yakalanıp 1 kişi ise gözaltına alındı. Adli ve idari işlem yapılan 3 şahsa 124 lira para cezası kesilirken, toplamda 154 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 4’üne 3 bin 813 lira cezai işlem uygulandı, bir araç ise trafikten men edildi. Ekipler ayrıca 79 işyerinde de arama ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

Antalya’da 975 polisle huzur uygulaması

Antalya’da 975 polisle huzur uygulaması

Ülkü Tamer hayatını kaybettiÜlkü Tamer hayatını kaybetti
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
Çinliler duyurdu: ‘Tiangong-1’in düşüşü muhteşem olacak’Çinliler duyurdu: ‘Tiangong-1’in düşüşü muhteşem olacak’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.